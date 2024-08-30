30 Ağustos 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Türkiye 10 gündür Narin'i arıyor: Gözaltındaki ağabey serbest

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.08.2024 10:17 Güncelleme: 30.08.2024 11:13
ABONE OL
Türkiye 10 gündür Narin’i arıyor: Gözaltındaki ağabey serbest

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları sürerken kolunda ısırık izleri bulunan ağabey serbest bırakıldı. Yayınlanan raporda ısırık izlerinin Narin'e ait olmadığı belirtilirken, olaya ilişkin yayın yasağı getirildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör