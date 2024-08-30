30 Ağustos 2024, Cuma
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Cuma hutbesi konusu nedir? 30 Ağustos Cuma hutbesi Diyanet tam metni

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.08.2024 10:18 Güncelleme: 30.08.2024 11:05
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Cuma hutbesi konusu nedir? 30 Ağustos Cuma hutbesi Diyanet tam metni

Diyanet İşleri Başkanlığı 30 Ağustos Cuma hutbesi için konuyu ve PDF metnini yayımladı. Bu haftaki hutbe Türkiye genelinde 81 ilde okunacak ve 'Bizi Biz Yapan, Bizi Millet Kılan Ruh' başlığıyla dikkat çekiyor.

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