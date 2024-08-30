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Esenler'de silahlı kavga! 1 yaralı

İslim İstanbullu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.08.2024 10:12 Güncelleme: 30.08.2024 10:14
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Esenler’de silahlı kavga! 1 yaralı

İstanbul'un Esenler ilçesinde iki arkadaş arasında henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Olayını kavgaya dönüşmesiyle, bir kişi silahla yaralandı. Yaranan kişi hastaneye kaldırıldı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, polis şüphelenin yakalanması için çalışma başlattı.

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