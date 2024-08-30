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Torbacılar yakalandı! uyuşturucu madde ele geçirildi

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.08.2024 13:34
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Torbacılar yakalandı! uyuşturucu madde ele geçirildi

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kapaklı ve Çerkezköy ilçelerinde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Yapılan operasyonda birçok şüpheli gözaltına alınırken, bulunan uyuşturucu maddelere ve çeşitli materyallere el konuldu.

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