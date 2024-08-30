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Ankara'da cezaevi firarisi yakalandı!

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.08.2024 14:51
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Ankara’da cezaevi firarisi yakalandı!

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mamak ilçesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 3 ayrı hırsızlıktan 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.U. yakalandı.

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