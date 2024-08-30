Tekirdağ’da gençlerin kavgasında kan aktı: 1 kişi hayatını kaybetti

Ali Mardin (öldürülen)



KURŞUN YAĞDIRDI



Amcası ve dedesini yanına alarak Ali Mardin'in bulunduğu Kızılpınar Kocameşe Mesire Alanına giden Yiğit Saygın ile Ali Mardin arasında yeniden tartışma çıktı. Tartışmanın yeniden kavgaya dönüşmesi sonucu Yiğit Saygın araçta bulunan tüfeği alarak Ali Mardin'e kurşun yağdırdı. Olayda Ali Mardin'in vücuduna iki fişek isabet ederken, Yiğit Saygın ise amcası ve dedesi ile birlikte geldikleri araçla birlikte olay yerinden kaçtı. Mardin'i yerde kanlar içinde gören arkadaşları durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Bacağından ve bel kısmından vurulan Mardin olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.