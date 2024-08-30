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Tazminatını alamadı! İş yerine kurşun yağdırdı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.08.2024 15:21
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Tazminatını alamadı! İş yerine kurşun yağdırdı

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde bir kasap dükkanında çalışan M.S.G. işten çıkarılınca tazminatını almak istedi. İş yeri sahibiyle tazminat konusunda anlaşamayan M.S.G. uzun namlulu silahla dükkana kurşun yağdırdı. Saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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