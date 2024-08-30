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Ocakta unutuldu! Yangına neden oldu

İslim İstanbullu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.08.2024 15:34 Güncelleme: 30.08.2024 15:39
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Ocakta unutuldu! Yangına neden oldu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir evin çatı katında ocakta unutulan tencere nedeniyle yangın çıktı. Olay yerine gelen ekipler, alevleri kısa sürede söndürdü.

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