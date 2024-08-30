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Balıkesir'de hapis cezası bulunan firari yakalandı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.08.2024 15:16
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Balıkesir’de hapis cezası bulunan firari yakalandı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

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