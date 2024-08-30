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Serinlemek için denize girdi! hayatını kaybetti

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.08.2024 11:48
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Serinlemek için denize girdi! hayatını kaybetti

Sakarya'nın Karasu ilçesinde Dursun Uludağ (80) serinlemek için denize girdi. bir süre sonra gözden kaybolan Uludağ için yakınları cankurtaran ekiplerine haber verdi. 45 dakikalık arama sonrasında bulunan yaşlı adam, boğularak hayatını kaybetti.

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