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Midilli Adası'na geçişlerde tatil yoğunluğu!

Kübra Kılıç ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.08.2024 11:38
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Midilli Adası’na geçişlerde tatil yoğunluğu!

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın hafta sonuyla birleşmesi sonucu tatilin 3 güne çıkmasından dolayı Midilli Adası'na geçişlerde yoğunluk yaşanıyor.

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