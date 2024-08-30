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Şarj aleti prizde unutuldu! Yangına neden oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi Tülay Tosun
Giriş: 30.08.2024 17:05 Güncelleme: 30.08.2024 17:07
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Şarj aleti prizde unutuldu! Yangına neden oldu

Diyabakır'ın Yenişehir ilçesinde bir evde, prizde unutulan şarj aleti yüzünden yangın çıktı. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını 1 saatlik çalışmayla söndürdü. Evde zarar oluştu. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

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