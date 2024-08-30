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Malatya'da tren patpata çarptı! Bir aile yok oldu: 3 ölü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.08.2024 17:08 Güncelleme: 30.08.2024 17:08
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Malatya’da tren patpata çarptı! Bir aile yok oldu: 3 ölü

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yük treninin çarptığı tarım aracındaki anne ve 2 çocuğu öldü, baba yaralandı. Yaralı baba ambulansla hastaneye kaldırılırken ekipler olay yerinde incelemede bulundu.

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