30 Ağustos 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Antalya'da orman yangını | Alevlere müdahale sürüyor

Mehmet Karataş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.08.2024 16:49 Güncelleme: 30.08.2024 16:50
ABONE OL
Antalya’da orman yangını | Alevlere müdahale sürüyor

Antalya'nın Aksu ilçesindeki bir ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbarla olay yerine İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale sürüyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör