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Şanlıurfa'da Türk bayraklı 30 Ağustos kutlaması!

Damla Karasu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.08.2024 11:16
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Şanlıurfa’da Türk bayraklı 30 Ağustos kutlaması!

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde dalgıçlar Fırat Nehri'nde Türk bayrağı açarak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. Dalgıçların katkılarıyla Fırat Nehri'nden çıkarılan Türk Bayrağı Birecik Köprüsü'nde gururla dalgalandırıldı.

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