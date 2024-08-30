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Dehşet kaza | TIR alev aldı! 1 ölü 1 yaralı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.08.2024 11:08 Güncelleme: 30.08.2024 11:12
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Dehşet kaza | TIR alev aldı! 1 ölü 1 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde R.T. idaresindeki çikolata yüklü TIR, henüz sürücüsü belli olmayan bir başka TIR'la çarpıştı. Meydana gelen kazada 2 TIR alevlere teslim oldu. Olayda şoförlerden biri hayatını kaybederken, diğeri de yaralandı. Ekipler kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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