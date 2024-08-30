30 Ağustos 2024, Cuma
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En güzel ve anlamlı Cuma mesajları! Kısa, dualı, ayetli birbirinden güzel resimli cuma mesajları

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.08.2024 11:17
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En güzel ve anlamlı Cuma mesajları! Kısa, dualı, ayetli birbirinden güzel resimli cuma mesajları

Cuma günü Müslümanlar için büyük bir manevi öneme sahip. Bu mübarek günü sevdikleriyle paylaşmak isteyen vatandaşlar, kısa, anlamlı mesajlar arıyor. Cuma namazı öncesinde en güzel dileklerle dolu mesajlar, sosyal medyada ve telefonlarda yerini alıyor.

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