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Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü 5 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.08.2024 16:36
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Şanlıurfa’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü 5 yaralı

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Kazada yaralanan vatandaşlar Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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