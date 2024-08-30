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İzmir'de aranan 2 firari yakalandı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.08.2024 16:09 Güncelleme: 30.08.2024 16:15
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İzmir’de aranan 2 firari yakalandı

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yaptığı uygulamalarda 2 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan birinin hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay bir diğerinin de 11 yıl 7 ay hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

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