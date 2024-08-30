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Amasya'da kaza | 2 araç çarpıştı! 4 kişi yaralı

Mehmet Karataş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.08.2024 16:42 Güncelleme: 30.08.2024 16:43
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Amasya’da kaza | 2 araç çarpıştı! 4 kişi yaralı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde Ali Osman Çevik'in kullandığı otomobil ile Aşkın Akkaya'nın yönetimindeki araç çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. Kazazedeler ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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