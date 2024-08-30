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Osmaniye'de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü 3 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.08.2024 20:17
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Osmaniye’de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü 3 yaralı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yaralıların kaldırıldıkları hastanede tedavisi sürüyor.

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