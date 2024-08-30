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Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 4 kişi yaralandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.08.2024 18:35
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Çorum’da iki otomobil çarpıştı: 4 kişi yaralandı

Çorum’da iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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