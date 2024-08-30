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Elazığ'da otomobiller birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var

Ahmet Nazif Vural ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.08.2024 21:24 Güncelleme: 30.08.2024 21:24
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Elazığ’da otomobiller birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var

Elazığ’da kafa kafaya çarpışan otomobillerden biri şarampole yuvarlandı. Dehşet dolu kazada olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kazada yaralanan 8 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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