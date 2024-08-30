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Eşiyle yolda karşılaştı! Parke taşıyla öldürdü

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.08.2024 11:30
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Eşiyle yolda karşılaştı! Parke taşıyla öldürdü

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde Murat Dürüst (55) eşi Ayşe Dürüst'ile (52) sokak ortasında karşılaşıp, tartışmaya başladı. Olayın büyümesiyle Murat Dürüst, kaldırımda bulunan parke taşıyla eşini darbetti. Aldığı darbelerle başından yaralanan 52 yaşındaki kadın, hastanede hayatını kaybetti. 55 yaşındaki adam tutuklandı.

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