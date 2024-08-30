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Alanya'da minibüs devrildi: 3'ü çocuk 6 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.08.2024 17:11
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Alanya’da minibüs devrildi: 3’ü çocuk 6 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ekibi sevk edilirken yaralılar ilçe hastanesine kaldırıldı.

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