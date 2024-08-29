30 Ağustos 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Ayvacık açıklarında 96 kaçak göçmen yakalandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.08.2024 23:57
ABONE OL
Ayvacık açıklarında 96 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 3 ayrı noktada 36'sı çocuk, 96 kaçak göçmen yakalandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör