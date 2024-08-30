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Kendilerini polis olarak tanıttı! 800 gram altın çaldı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.08.2024 10:52 Güncelleme: 30.08.2024 10:53
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Kendilerini polis olarak tanıttı! 800 gram altın çaldı

İstanbul'da Eyüp S. ve Aytekin Ç., Zeytinburnu'nda yaşayan F.V.'yi telefonla arayarak kendilerini polis olarak tanıttı. Terör örgütünün banka hesaplarını ele geçirdiğini söyleyerek F.V.'yi ikna eden dolandırıcılar, 800 gram altın ve 5 bin Euro parasını çaldı. Sahtekarlar polis ekiplerinin yaptığı operasyonla göz altına alındı.

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