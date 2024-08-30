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İstanbul'da sağanak yağış bekleniyor: Meteoroloji saat verdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.08.2024 09:50 Güncelleme: 30.08.2024 09:58
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İstanbul’da sağanak yağış bekleniyor: Meteoroloji saat verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün öğle saatlerinden itibaren başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Vatandaşların olası su baskınlarına karşı dikkatli olması istenirken kuvvetli rüzgarın da zaman zaman etkili olacağı kaydedildi.

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