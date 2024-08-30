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Bursa'da 53 suç kaydı bulunuyordu! Piknik yaparken yakalandı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.08.2024 09:50 Güncelleme: 30.08.2024 09:51
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Bursa’da 53 suç kaydı bulunuyordu! Piknik yaparken yakalandı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bir evden ziynet eşyası ve ruhsatsız tabanca çalan, 53 suç kaydı bulunan Gamze U.'yu göl kenarında piknik yaparken yakaladı. Hırsız yapılan işlemlerin ardından tutuklandı.

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