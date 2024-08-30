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Hatay'da otomobil alevlere teslim oldu! İnsanlar paniğe kapıldı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.08.2024 09:32
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Hatay’da otomobil alevlere teslim oldu! İnsanlar paniğe kapıldı

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir araç, seyir halindeyken motor kısmından alevler yükseldi. Vatandaşların yangın tüpüyle mücadelesi yetersiz kalması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler araca müdahale ederek yangını söndürdü.

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