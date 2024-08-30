30 Ağustos 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Eskişehir'de kontrol amaçlı durdurulan araçtan uyuşturucu madde çıktı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.08.2024 15:08
ABONE OL
Eskişehir’de kontrol amaçlı durdurulan araçtan uyuşturucu madde çıktı

Eskişehir’de polis ekiplerince kontrol amacıyla durdurulan bir araçta 885 adet sentetik hap ele geçirilirken, 1 kişi tutuklandı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör