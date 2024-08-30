Ailelerin silahlı kavgasında korkunç son! Sebebi pes dedirtti: 2 ölü 3 yaralı var

Diyarbakır'da akraba aileler arasında silahlı kavga çıktı.

2 YARALIDAN ACI HABER!

Yaralılardan Muhammed Akın D. (16) ve Mehmet Mustafa D. (39) hayatını kaybetti. E.E.D., E.Ü.D. ve E.D.D.'nin tedavileri devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.