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Ailelerin silahlı kavgasında korkunç son! Sebebi pes dedirtti: 2 ölü 3 yaralı var

İslim İstanbullu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.08.2024 21:56 Güncelleme: 30.08.2024 22:02
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Ailelerin silahlı kavgasında korkunç son! Sebebi pes dedirtti: 2 ölü 3 yaralı var

Diyarbakır'da aileler arasında silahlı bir kavga çıktı. Akraba oldukları öğrenilen ailelerin kavgasında 2 kişi hayatını kaybetti. Sulama kanalı nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi ise yaralandı. Ekiplerin olaya ilişkin soruşturması sürüyor.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde akraba aileler arasında sulama kanalı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

5 KİŞİ YARALANDI

Alınan bilgilere göre, Öncülü köyünde akraba aileler arasında sulama kanalı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Diyarbakır'da akraba aileler arasında silahlı kavga çıktı. Diyarbakır'da akraba aileler arasında silahlı kavga çıktı.

2 YARALIDAN ACI HABER!

Yaralılardan Muhammed Akın D. (16) ve Mehmet Mustafa D. (39) hayatını kaybetti. E.E.D., E.Ü.D. ve E.D.D.'nin tedavileri devam ediyor.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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