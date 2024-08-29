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Zehir tacirleri yakalandı! 5 kişi gözaltında

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 29.08.2024 15:47 Güncelleme: 29.08.2024 15:47
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Zehir tacirleri yakalandı! 5 kişi gözaltında

Son dakika bilgisine göre Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 ayrı operasyon gerçekleşti. Yapılan operasyonlarda binlerce kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Suçüstü yakalanan 5 kişi gözaltına alındı.

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