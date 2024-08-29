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Hasret bitiyor! ATV ekranında gündüz kuşağı yeni sezona başlıyor! Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.08.2024 16:39 Güncelleme: 29.08.2024 16:50
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Hasret bitiyor! ATV ekranında gündüz kuşağı yeni sezona başlıyor! Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol...

ATV ekranlarının sevilen programları Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol gündüz kuşağının yeni sezonunda izleyicileriyle yeniden buluşuyor. Yeni sezonda da Müge Anlı uzman ekibiyle birlikte çok sayıda faili meçhul cinayetin peşine düşecek, Esra Erol ise yıllardır ailesiyle kavuşamayanları buluşturacak. İşte detaylar...

Türkiye'de milyonları ekranlara kilitleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol programları yeni sezonda geri dönüyor.

Sabah kuşağının en çok izlenen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert"

Yayın Saati: 10.00

Müge Anlı, uzman ekibiyle birlikte pek çok faili meçhul cinayeti aydınlatacak, kayıpları bulacak, aileleri kavuşturacak ve yeniden milyonları ekran başına toplayacak. Çocuk, genç, yetişkin yıllardır ailesinden haber alamayanlar, aile sevgisini tatma fırsatını Müge Anlı'da bulacak.

Ekranların en başarılı arabulucusu "Esra Erol"

Yayın Saati: 16.00

Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında yaşanan çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olacak. Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri bu sezonda da Esra Erol'da bulmaya devam edecek.

HEYECAN FIRTINASI KALDIĞI YERDEN

2 Eylül Pazartesi günü saat 10.00'da Müge Anlı ile Tatlı Sert; saat 16.00'da ise Esra Erol'da programı kaldığı yerden devam edecek.

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