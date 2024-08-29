29 Ağustos 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

4.kattan düştü! Ağır yaralandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.08.2024 15:40 Güncelleme: 29.08.2024 16:03
ABONE OL
4.kattan düştü! Ağır yaralandı

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 3 yaşındaki E.A.T. evlerinin 4. katından düşerek ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan şanssız çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör