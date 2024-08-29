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Yarın kargolar açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos'ta MNG, PTT, Yurtiçi, Sürat, Aras Kargo çalışıyor mu? Resmi tatillerde kuryeler teslimat yapar mı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.08.2024 16:41
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Yarın kargolar açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos’ta MNG, PTT, Yurtiçi, Sürat, Aras Kargo çalışıyor mu? Resmi tatillerde kuryeler teslimat yapar mı?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kargoların açık olup olmayacağı merakla bekleniyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da coşkuyla karşılanan 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatiller arasında yer almaktadır. Kargo göndermeyi ya da almayı bekleyen bir çok vatandaş ise kargoların 30 Ağustos Cuma günü çalışıp çalışmayacağını araştırıyor. İşte detayları...

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