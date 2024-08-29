Bursa’da babasını döverek öldürmüştü | İfadesi ortaya çıktı

Ölen adam

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Cihangir Altınten'in, yüz ve baş bölgesine aldığı darbelerle yaşamını yitirdiğini belirlendi.

Cinayet işlenen binana

Gelen polis ekipleri, evdeki Ufuk Altınten'i gözaltına aldı. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından, Cihangir Altınten'in cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"AMACIM ONU ÖLDÜRMEK DEĞİLDİ"

Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden Ufuk Altınten, "Babamla sürekli kavga ediyoruz. Olay akşamı, hatırlamadığım bir nedenden kolayı yine kavgaya tutuştuk. Bir ara kendisini ittim, yere düştü. Amacım onu öldürmek değildi" dedi.

İşlemlerinin ardından Ufuk Altınten, adliyeye sevk edildi.