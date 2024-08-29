Bursa'da babasını döverek öldürmüştü | İfadesi ortaya çıktı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde tartıştığı babası Cihangir Altınten'i (51) acımasızca döverek öldüren Ufuk Altınten (27), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cani evlat ifadesinde "Sürekli kavga ediyorduk. Nedenini bilmediğim bir sebeple yine kavga ettik. İtince düştü. Amacın onu öldürmek değildi" dedi.
Olay, dün saat 22.00 sıralarında İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Umut Sokak'ta 6 katlı apartmanın 5'inci katındaki dairede meydana geldi.
Ufuk Altınten ile babası Cihan Altınten arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Ufuk Altınten, babasını dövdü. Bir süre sonra eve gelen Aysel Altınten (47), eşini yerde hareketsiz yatarken gördü.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Cihangir Altınten'in, yüz ve baş bölgesine aldığı darbelerle yaşamını yitirdiğini belirlendi.
Gelen polis ekipleri, evdeki Ufuk Altınten'i gözaltına aldı. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından, Cihangir Altınten'in cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
"AMACIM ONU ÖLDÜRMEK DEĞİLDİ"
Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden Ufuk Altınten, "Babamla sürekli kavga ediyoruz. Olay akşamı, hatırlamadığım bir nedenden kolayı yine kavgaya tutuştuk. Bir ara kendisini ittim, yere düştü. Amacım onu öldürmek değildi" dedi.
İşlemlerinin ardından Ufuk Altınten, adliyeye sevk edildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Narin'in ağabeyi Enes Güran kimdir, kaç yaşında, tutuklandı mı? Ağabey'in kolundaki ısırık kime ait, bulundu mu? Kayıp Narin nerede?
- EGM Komiser Yardımcısı alımı 2024 | PAEM 450 personel alımı başvuruları başladı mı, şartları neler?
- YÖKDİL sınav sonuçları AÇIKLANDI mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2024 YÖKDİL sınav sonuç sorgulama ekranı...
- EBA bilgi güncelleme açıldı mı, ne zaman açılacak? 2024 EBA güncellendi mi, hangi tarihte olacak? MEB EBA güncelleme tarihleri...
- Garanti BBVA, Vakıfbank, Akbank, Denizbank, Ziraat ve Diğerleri paylaştı! Başvurana şipşak ödenecek: 23.500 TL cepte!
- 30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 30 Ağustos Zafer Bayramı tam gün mü , yarım gün mü? 2024-2025 resmi tatiller takvimi...
- Tarım Kredi'de ay sonu fırsat kataloğu | 16'lı tuvalet kağıdı 132 TL'ye düştü! İşte indirimli ürünler listesi; zeytinyağı, nohut...
- Emekliye iki maaş birden yatacak! SSK, BAĞ-KUR, emekli sandığı fark etmeksizin piyango vurdu: 10.000, 12.500, 15.250, 20.000 TL alana...
- Asla kilo veremiyorum derken bu yöntemle 75 kilo verdi! 37'lik kadının sıfır beden olma sırrı çıktı: "Her gün sayarak..."
- AJET 590 TL UCUZA BİLET KAMPANYASI 2024 | AJET yurtiçi ucuza uçak bileti satışı başladı, ne zamana kadar? Hangi tarihlerde geçerli?
- Galatasaray - Young Boys maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? GS Young Boys maçı şifresiz mi?
- Memura 2025 zammı oluştu: En düşük memur emeklisine %43.31’lik ayar kapıda! Polis, öğretmen, hemşire, jandarma…