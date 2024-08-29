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Bursa'da babasını döverek öldürmüştü | İfadesi ortaya çıktı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.08.2024 16:56 Güncelleme: 29.08.2024 17:03
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Bursa’da babasını döverek öldürmüştü | İfadesi ortaya çıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tartıştığı babası Cihangir Altınten'i (51) acımasızca döverek öldüren Ufuk Altınten (27), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cani evlat ifadesinde "Sürekli kavga ediyorduk. Nedenini bilmediğim bir sebeple yine kavga ettik. İtince düştü. Amacın onu öldürmek değildi" dedi.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Umut Sokak'ta 6 katlı apartmanın 5'inci katındaki dairede meydana geldi.

Ufuk Altınten ile babası Cihan Altınten arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Ufuk Altınten, babasını dövdü. Bir süre sonra eve gelen Aysel Altınten (47), eşini yerde hareketsiz yatarken gördü.

Ölen adamÖlen adam

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Cihangir Altınten'in, yüz ve baş bölgesine aldığı darbelerle yaşamını yitirdiğini belirlendi.

Cinayet işlenen binanaCinayet işlenen binana

Gelen polis ekipleri, evdeki Ufuk Altınten'i gözaltına aldı. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından, Cihangir Altınten'in cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"AMACIM ONU ÖLDÜRMEK DEĞİLDİ"
Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden Ufuk Altınten, "Babamla sürekli kavga ediyoruz. Olay akşamı, hatırlamadığım bir nedenden kolayı yine kavgaya tutuştuk. Bir ara kendisini ittim, yere düştü. Amacım onu öldürmek değildi" dedi.

İşlemlerinin ardından Ufuk Altınten, adliyeye sevk edildi.

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