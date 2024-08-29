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X çöktü mü, kapandı mı? X (Twitter) son dakika: neden akış yenilenmiyor, sorun mu var? 29 Ağustos erişim sorunu çözümü...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.08.2024 23:26 Güncelleme: 29.08.2024 23:32
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X çöktü mü, kapandı mı? X Twitter son dakika: neden akış yenilenmiyor, sorun mu var? 29 Ağustos erişim sorunu çözümü...

Son dakika haberleri... Sosyal medya kullanıcıları X (Twitter) platformunda sorun yaşadıklarını belirterek, "X'de çöktü mü, kapandı mı?" sorusunun cevabını araştırıyorlar. İşte konuya ilişkin son gelişmeler...

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