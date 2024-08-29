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Çorum'da gök gürültülü sağanak ve dolu! Sel suları açık araziye yayıldı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.08.2024 23:34
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Çorum’da gök gürültülü sağanak ve dolu! Sel suları açık araziye yayıldı

Çorum'un Laçin ilçesinde gök gürültülü sağanak ve dolu etkili oldu. Dere yatağından taşan sel suları açık araziye yayıldı.

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