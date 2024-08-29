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Muğla açıklarında düzensiz göçmen operasyonu: 9 kişi kurtarıldı 41 kişi yakalandı

Damla Karasu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.08.2024 22:24
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Muğla açıklarında düzensiz göçmen operasyonu: 9 kişi kurtarıldı 41 kişi yakalandı

Muğla'nın Datça ve Dalaman ilçelerinde 9 düzensiz göçmen kurtarıldı, 41 göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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