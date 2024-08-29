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Viraja hızlı giren tırdaki kavunlar yola saçıldı! Vatandaşlar topladı...

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.08.2024 19:27
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Viraja hızlı giren tırdaki kavunlar yola saçıldı! Vatandaşlar topladı...

Sivas'ta viraja hızlı giren tırın dorsesinde bulunan kavunlar yola saçıldı. Kaza sonrası vatandaşlar kapanan yolu açmak için seferber olurken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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