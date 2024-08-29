29 Ağustos 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Tavuklarına saldırdı! Köpeği tüfekle yaraladı

İslim İstanbullu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.08.2024 19:27 Güncelleme: 29.08.2024 19:57
ABONE OL
Tavuklarına saldırdı! Köpeği tüfekle yaraladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan H.H.C. tavuklarına saldıran köpeği tüfekle ateş ederek yaraladı. Yaralanan köpek ekipler tarafından tedavi altına alınırken, şahıs gözaltına alındı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör