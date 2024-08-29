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Otomobil devrildi! 1'i çocuk 4 kişi yaralı

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.08.2024 19:16 Güncelleme: 29.08.2024 19:18
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Otomobil devrildi! 1’i çocuk 4 kişi yaralı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde H.Ç.B. (23) yönetimindeki araç seyir halindeyken devrildi. İhbarla olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

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