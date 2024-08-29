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Uzun namlulu silahla kasap dükkanına mermi yağdırdı! Tam 50 tanesi isabet etti...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.08.2024 21:28 Güncelleme: 29.08.2024 21:29
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Uzun namlulu silahla kasap dükkanına mermi yağdırdı! Tam 50 tanesi isabet etti...

Sultanbeyli'de bir kişi, önceden çalıştığı kasap dükkanına çıkarken tazminatını alamadığı için uzun namlulu silahla saldırdı. Saldırgan şahıs, sokak ortasında hiç kimseyi aldırış etmeden iki şarjör mermi sıktı. Sıkılan mermilerden 50 tanesi dükkana isabet etti.

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