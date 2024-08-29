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İstanbul'daki metrobüs kazasına ilişkin yeni gelişme: Gözaltındaki 4 kişinin ikisi serbest bırakıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.08.2024 21:11
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İstanbul’daki metrobüs kazasına ilişkin yeni gelişme: Gözaltındaki 4 kişinin ikisi serbest bırakıldı

İstanbul Küçükçekmece'de yaşanan metrobüs kazasında bir kişi hayatını kaybederken olaya ilişkin gözaltına alınan 4 kişiden 2'si serbest bırakıldı.

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