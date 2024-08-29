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Ümraniye'de dehşete düşüren olay! İnşaatta erkek cesedi bulundu

İslim İstanbullu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.08.2024 14:19
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Ümraniye’de dehşete düşüren olay! İnşaatta erkek cesedi bulundu

Ümraniye'de bir inşaatın merdiven boşluğunda erkek cesedi bulundu. Ferhat E'ye ait olduğu belirlenen ceset, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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