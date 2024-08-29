Aniden yola çıktı! Belediye otobüsü çarptı
Karaman'da dikkatsizce yola çıkan 6 yaşındaki çocuğa, belediye otobüsü çarptı. Çocuk, şoförün dikkati sayesinde otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Karaman'da aniden yola çıkan 6 yaşındaki çocuğa belediye otobüsü çarptı. Kazada otobüsün altında kalmaktan son anda sürücünün dikkati sayesinde kurtulan çocuk, hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
ŞOFÖRÜN DİKKATİ HAYATINI KURTARDI
Kaza, Gevher Hatun Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aniden yola çıkan 6 yaşındaki İ.B.A. isimli erkek çocuğa H.D. idaresindeki 70 BF 562 plakalı belediye otobüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşerek hafif şekilde yaralanan çocuk, şoförün dikkati sayesinde otobüsün altında kalmaktan kurtuldu.
"BİR ANDA YOLA ÇIKINCA OTOBÜS ÇARPTI"
Kazayı gören Musa Büyükeken, "Çiğköftecinin önünde bir araç vardı. Aracın önünden çocuk bir anda yola çıkınca otobüs çarptı. Otobüs duracağım derken çocuk geldi otobüse vurdu. Sonra ambulans çağırdılar" diye konuştu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada hafif yaralanan çocuk tedbir amaçlı ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle otobüsteki yolcular çağrılan başka bir belediye otobüsüne aktarıldı. Otobüs sürücüsü H.D. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EGM Komiser Yardımcısı alımı 2024 | PAEM 450 personel alımı başvuruları başladı mı, şartları neler?
- YÖKDİL sınav sonuçları AÇIKLANDI mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2024 YÖKDİL sınav sonuç sorgulama ekranı...
- EBA bilgi güncelleme açıldı mı, ne zaman açılacak? 2024 EBA güncellendi mi, hangi tarihte olacak? MEB EBA güncelleme tarihleri...
- Garanti BBVA, Vakıfbank, Akbank, Denizbank, Ziraat ve Diğerleri paylaştı! Başvurana şipşak ödenecek: 23.500 TL cepte!
- 30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 30 Ağustos Zafer Bayramı tam gün mü , yarım gün mü? 2024-2025 resmi tatiller takvimi...
- Tarım Kredi'de ay sonu fırsat kataloğu | 16'lı tuvalet kağıdı 132 TL'ye düştü! İşte indirimli ürünler listesi; zeytinyağı, nohut...
- Emekliye iki maaş birden yatacak! SSK, BAĞ-KUR, emekli sandığı fark etmeksizin piyango vurdu: 10.000, 12.500, 15.250, 20.000 TL alana...
- Asla kilo veremiyorum derken bu yöntemle 75 kilo verdi! 37'lik kadının sıfır beden olma sırrı çıktı: "Her gün sayarak..."
- AJET 590 TL UCUZA BİLET KAMPANYASI 2024 | AJET yurtiçi ucuza uçak bileti satışı başladı, ne zamana kadar? Hangi tarihlerde geçerli?
- Galatasaray - Young Boys maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? GS Young Boys maçı şifresiz mi?
- Memura 2025 zammı oluştu: En düşük memur emeklisine %43.31’lik ayar kapıda! Polis, öğretmen, hemşire, jandarma…
- B sınıfı ehliyeti olana yeni düzenleme: Artık araç kullanamayacaklar... Şartları değişiyor!