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Bursa'da orman yangını! 80 hektar alan zarar gördü

Figen Koçak ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.08.2024 13:07
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Bursa’da orman yangını! 80 hektar alan zarar gördü

Bursa'nın İznik ilçesinde 2 gün önce başlayıp, dün ekiplerin müdahalesiyle söndürülen orman yangınının hasarı belli oldu. 80 hektarlık alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor

İznik'in Mecidiye Mahallesi'nde 27 Ağustos'ta çıkan orman yangını, dün öğle saatlerinde Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 85 araç ve 302 personelle karadan, 6 uçak ve 4 helikopterle havadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı.

Alevlerin kontrol altına alındığı ormanAlevlerin kontrol altına alındığı orman

Soğutma çalışmalarının ardından yangın, tamamen söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, incelemede 30'u orman, 14'ü zeytinlik olmak üzere 80 hektar alan zarar gördü.

Alevlerin kontrol altına alındığı ormanAlevlerin kontrol altına alındığı orman

Diğer yandan Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi'nde dün çıkan orman yangını, gece saatlerinde ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

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