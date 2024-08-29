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Şüpheli valiz paniğe neden oldu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.08.2024 18:03 Güncelleme: 29.08.2024 18:03
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Şüpheli valiz paniğe neden oldu

Adıyaman Valiliği karşısında bir vatandaşın unuttuğu valiz kısa süreli paniğe neden oldu. Vatandaşların fark edip, polise haber vermesi durumunda olay yerine bomba imha uzmanı ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde valizin içerisinden patlayıcı madde bulunmadığı tespit edildi.

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