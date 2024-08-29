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Metrobüs kazasında hayatını kaybeden Ferhat Uçar toprağa verildi

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.08.2024 18:10 Güncelleme: 29.08.2024 18:10
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Metrobüs kazasında hayatını kaybeden Ferhat Uçar toprağa verildi

İstanbul Küçükçekmece'de 2 metrobüs çarpışırken yaşanan kazada Ferhat Uçar isimli vatandaş hayatını kaybetti. Uçar Esenyurt'ta kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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